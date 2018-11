Uma campanha de médicos norte-americanos contra a venda de armas semi-automáticas está a causar polémica no país, depois da Associação de Armas Nacional dos EUA (NRA, sigla original) ter criticado fortemente a posição dos profissionais de saúde.

Diversos médicos nos EUA usaram as redes sociais para mostrar fotografias das batas cobertas de sangue e o caos nas urgências, de forma a ilustrar como lidam com pacientes vítimas de tiroteios no país.





I held this 22-year-old’s heart & used my hand to pump blood through a bullet-riddled body. We resuscitated this person for nearly an hour & they made it to the OR, but would never make it home to their family. Tell me whose lane this is @NRA ? #thisisOURlane @ResearchAffirm pic.twitter.com/aXinICgI2g