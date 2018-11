Telemachus Orfanos estava num concerto em Las Vegas, a 1 de Outubro de 2017, quando um tiroteio matou 58 pessoas e deixou 500 feridos. O veterano militar sobreviveu. Agora, num bar em Thousand Oaks, na Califórnia, outro tiroteio tirou a vida ao jovem de 27 anos. A mãe não quer orações mas sim controlo de armas.

"O meu filho estava em Las Vegas com muitos dos seus amigos e voltou para casa. Ontem ele não voltou para casa. Eu não quero as vossas orações. Não quero os vossos pensamentos. Eu quero controlo de armas. Espero que mais ninguém me mande orações. Quero controlo de armas. Não quero mais armas", disse Susan Schmidt-Orfanos, mãe do veterano que serviu na Marinha norte-americana entre 2011 e 2014.





"I hope to God no one sends me anymore prayers. I want gun control. No more guns!" - mother of shooting victim Telemachus Orfanos. She says he survived the #LasVegasShooting but did not survive the #ThousandOaksMassacre. @ABC7 @ABCNewsLive pic.twitter.com/UMqTY1RATK