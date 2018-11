O sargento Ron Helus foi uma das 12 vítimas do tiroteio desta quinta-feira no bar e restaurante Bordeline em Thousand Oaks. Ron Helus trabalhou como polícia durante 29 anos e tinha um filho, a quem ligou antes de entrar no local.

O polícia assassinado esta quinta-feira no tiroteio no bar e restaurante Bordeline em Thousand Oaks, na Califórnia, perpetrado por Ian David Long, de 29 anos, ia reformar-se no próximo ano, após um serviço público de 29 anos.

Ron Helus, sargento do Ventura County na cidade e adjunto do xerife, foi um dos primeiros agentes a responder à situação de emergência e terá sido atingido várias vezes por Long enquanto tentava pará-lo no restaurante-bar. O polícia morreu no hospital devido à gravidade dos seus ferimentos, deixando um filho para trás.

Helus, uma das 12 vítimas do massacre no Bordeline, fez assim o seu último acto enquanto polícia nesta quinta-feira. Em declarações aos jornalistas, o xerife do Ventura County Geoff Dean descreveu-o como um trabalhador esforçado e dedicado e, agora, um herói.





"Ele entrou no local para salvar vidas, para resgatar outras pessoas", disse Dean sobre Helus, com a voz embargada. "Ele estava completamente comprometido com o trabalho; deu tudo o que tinha", reforçou. "E hoje, como disse à sua esposa, morreu como um herói", concluiu o xerife sobre o seu colega e amigo, com quem ia ao ginásio e trabalhava todos os dias.

"Penso que não haja nada mais heróico do que ele fez", comentou o sargento Eric Buschow, também amigo e colega de Helus, contando que começaram os dois a trabalhar no departamento policial na mesma época, que o sargento falecido trabalhou em investigações relacionadas com tráfico de droga e que fez parte da equipa SWAT (uma força especial da polícia norte-americana altamente especializada) durante muitos anos. "Ele adorava passar tempo com o seu filho. Os meus sentimentos estão com a família agora – não consigo imaginar o que eles estão a passar", terminou.