EUA atacam bases de milícias pró-Irão na fonteira na Síria e no Iraque

Os EUA anunciaram no domingo que lançaram mais uma ronda de ataques aéreos contra bases de milícias pró-Irão na Síria e no Iraque. Dizem ter sido a resposta a ataques de drones contra instalações e pessoal norte-americano no Iraque,



Em comunicado, citado pela Reuters, os militares norte-americanos referem ter atingindo armazéns de armas e instalações operacionais em dois locais na Síria e num local no Iraque. O comunicado não fala em vítimas mortais ou feridos, dizendo que essa avaliação ainda está a ser feita.



Grupos de milícias iraquianas alinhadas com o Irão emitiram também um comunicado onde dão conta de quatro mortes de elementos da fação Kataib Sayyed al-Shuhada, no ataque levado a cabo an fronteira entre a Síria e o Iraque. Prometeram ainda retaliar esta ação norte-americana.