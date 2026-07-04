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Sobe para 93 número de portugueses e lusodescendentes mortos no sismo da Venezuela

Lusa 20:04
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17 são crianças e 76 são adultos.

O número de cidadãos portugueses que morreram no duplo sismo que atingiu a Venezuela há uma semana subiu para 93, havendo 80 que tinham também a nacionalidade venezuelana, divulgou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

AP Photo/Ariana Cubillos

Por faixa etária, 17 são crianças e 76 são adultos.

Continuam desaparecidos 57 cidadãos portugueses.

Os sismos registados na Venezuela em 24 de junho causaram pelo menos 2.645 mortos e 12.666 feridos, segundo o mais recente balanço oficial.

Vários países, incluindo Portugal e outros estados da União Europeia, enviaram equipas de busca e salvamento para a Venezuela.

A base de operações da missão portuguesa de resposta aos sismos está sediada em Catia la Mar, em La Guaira, zona de grande concentração de portugueses e lusodescendentes e uma das mais afetadas.

Os sismos de magnitude 7,2 e 7,5 ocorreram a 200 quilómetros de Caracas, com menos de um minuto de intervalo, e foram seguidos por centenas de réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

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