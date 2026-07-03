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03 de julho de 2026 às 12:21

Cristo Redentor ilumina-se com mensagem de apoio às vítimas dos sismos na Venezuela

Já foram confirmadas mais de 2.500 mortes na sequência dos sismos que atingiram a Venezuela na semana passada

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