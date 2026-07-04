Sábado – Pense por si

SIGA-NOS NO WHATSAPP
Não perca as grandes histórias da SÁBADO

Mundo

Venezuela: Em La Guaira persiste a esperança de resgatar os corpos dos escombros

Lusa 15:13
Adicione como fonte preferencial no Google
As mais lidas

Um duplo sismo atingiu a Venezuela no dia 24 de junho e a população e equipas de resgate continuam a buscam por corpos.

Em La Guaira, no meio de queixas da falta de ajuda estatal, persiste a esperança de resgatar pessoas, com a população a usar inclusive as mãos para remover os escombros de prédios que ruíram durante os recentes sismos.

AP Photo/Matias Delacroix

“Temos fé e esperança [de que continuam vivos], mas partimos do princípio de que já não estão neste mundo. De qualquer forma queremos recuperá-los e, por isso, estamos aqui todos os dias à procura da nossa família”, disse Yelitza Noriega à Agência Lusa.

Há mais de uma semana que esta venezuelana passa a maior parte do dia remexendo nos escombros do edifício “Mi Club Playa Grande”.

“Vim buscar a minha família e dar por concluída esta situação. E, depois, pensaremos no amanhã. Temos de viver o dia de hoje: Este terramoto ensinou-nos isso, [a pensar] apenas no dia de hoje”, disse.

Explicou ainda que nos restos do prédio estão “cinco pessoas soterradas”, quatro delas da sua família, duas tias, um primo e o marido de uma das tias.

“Estamos aqui desde quinta-feira, a trabalhar manualmente porque não temos maquinaria e não há forma de chegar aos apartamentos, pois as lajes são demasiado grandes e pesadas. Precisamos de maquinaria pesada para os conseguir retirar de lá”, desabafou.

Explicou que os irmãos e filhos dos quatro parentes soterrados estão emigrados e que dessa família é a única que está viva.

“Nenhuma ajuda. Alguns voluntários vêm aqui escavam, metem-se [nos escombros] e tentam ajudar. Ali está o meu marido e um voluntário que vem ajudar, mas da parte do Estado ou de maquinaria de empresas privadas, nada, nada, nada, nada, tudo é feito com as mãos”, disse.

E insistiu: “não temos ferramentas para remover esses pavimentos tão grossos, por isso não conseguimos”.

“No sábado conseguimos salvar o marido da minha tia. Ele foi o único, e tiveram de escavar pelo ‘penthouse’ até chegar ao quarto andar. Tiveram que ir pelo telhado, porque não havia maneira de aceder pelos lados, devido à espessura das lajes. Demoraram nove horas para romper o teto e resgatá-lo”, disse, precisando que o edifício tinha quatro pisos, três apartamentos por cada um, mais um “penthouse”.

Yelitza Noriega tem falado com muitas pessoas a pedir ajuda, mas a resposta é sempre a mesma: “dizem-nos que não têm maquinarias. É essa a resposta”.

“Os centros de recolha disponibilizam-nos ferramentas, picaretas e pás, mas é só isso, fazemos tudo com as mãos, nada mais”, disse, sublinhando que “já passaram nove dias”.

“Mas a fé é a última coisa que se perde e, até os ver, não a perco. Mas, claro, também é preciso estar ciente de que já passaram demasiados dias”, disse Yelitza que jamais esquecerá que estava no seu quarto com o marido quando o telefone deu o alarme de que havia um sismo.

“A casa começou a balançar em ziguezague. Vi as paredes a balançarem em ziguezague e, quando tentava sair do quarto, a situação mudou, era como uma onda que me atirou para o chão e não havia maneira de me levantar, era como aquela sensação de que uma onda [do mar] te empurra e levanta-te. Não conseguíamos sair do quarto. Graças a Deus, a minha casa não sofreu grandes danos, apenas algumas fissuras”, disse.

Explicou ainda que só pensou na sua filha, Patrícia, que vive em Caracas, precisando que a sua descendente “fisicamente está bem, mas emocionalmente ainda a recuperar-se”.

Por outro lado, o voluntário Ernesto Perdón viajou desde El Zúlia (830 quilómetros a oeste da capital) até Playa Grande “para apoiar os irmãos de La Guaira com a maquinaria”, à espera que alguém seja resgatado com vida e pedindo a Deus que ajude, que dê muita força aos venezuelanos.

Outro voluntário, Gilberto Valessilo, também de Zúlia, descreve o que já viu como “uma catástrofe de grande magnitude” que deixou muitos afetados.

“Temos o apoio de brigadas do Irão, do México e da Espanha. Os iranianos introduziram máquinas especiais que indicam que há pessoas vivas. Estão a escavar até à cave, até dois andares abaixo do nível do solo, onde se presume que as estruturas não estão tão danificadas, onde se presume que estejam entre 25 e 35 pessoas com vida”, disse.

Outro voluntário, José Gregório Franco Nieves, viajou quilómetros até às residências Playa Grande, onde decorrem as buscas com a ajuda de chineses.

“Eu tinha família aqui e temos esperança que continuem vivos. A China nos está a ajudar com detetores de sinais de vida. Há aproximadamente 40 pessoas e 4 delas estariam vivas, entre eles um menino”, disse.

Explicou ainda que entre os sobreviventes presos nos escombros estaria um militar que se comunicou pela rádio com os companheiros.

Tópicos Sismos soterrada nova família Sismo La Guaira Venezuela
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Venezuela: Em La Guaira persiste a esperança de resgatar os corpos dos escombros