Irão promete "concessões especiais" à China quando houver "portagem" no Estreito de Ormuz

Teerão, que está a negociar com os Estados Unidos um acordo de paz, afirma que o estreito, permanecerá sob o seu controlo enquanto durarem as negociações.

O Irão prometeu à China que terá direito a "concessões especiais" no pagamento pela passagem pelo Estreito de Ormuz, como sinal de agradecimento da República Islâmica pelo apoio prestado por Pequim, especialmente na guerra.



Estreito de Ormuz tem sido palco de uma guerra marítima AP

Teerão, que está a negociar com os Estados Unidos um acordo de paz para pôr fim à guerra que eclodiu em fevereiro, afirma que o estreito, uma das principais rotas comerciais do mundo, permanecerá sob o seu controlo enquanto durarem as negociações.

Além disso, está a planear um sistema completo de "portagens" que deverá ser pago por qualquer cargueiro que atravesse as suas águas.

O embaixador do Irão na China, Abdolreza Rahmani Fazli, insistiu hoje, num fórum internacional realizado em Pequim, que, dado que o estreito se tornou uma questão de "segurança nacional" para o governo iraniano, em breve entrarão em vigor "os novos acordos sobre (o trânsito no) Ormuz, com a cooperação de Omã, que partilha o estreito".

De qualquer forma, o embaixador prometeu que a China beneficiará de "condições especiais no que diz respeito ao pagamento, por ser um 'país amigo'", tal como qualquer outro país que tenha declarado a sua amizade para com Teerão, de acordo com declarações recolhidas pela Bloomberg e citadas pela Europa Press.

Pelo menos, oito navios que tentaram sair do Golfo Pérsico ao longo da costa de Omã deram meia-volta, entre sexta-feira e hoje, o que constitui o sinal mais recente de que a reabertura do estreito continua a envolver uma grande complexidade.

Os Estados Unidos e os países árabes do Golfo insistem que o Irão e Omã não podem cobrar taxas de qualquer tipo pela utilização desta via marítima.

No entanto, algumas nações europeias já dão como certo que os navios que transitarem por este ponto estratégico terão de pagar algum tipo de taxa, segundo informaram na quinta-feira fontes à Bloomberg.