O balanço de mortos no incêndio que ocorreu esta quinta-feira num estúdio de animação em Quioto, no Japão, subiu para 33 e outras 36 de pessoas também ficaram feridas, informaram os bombeiros locais.

De acordo com a agência de notícias Associated Press (AP), o oficial do departamento de bombeiros de Quioto, Kazuhiro Hayashi, confirmou as 33 mortes e acrescentou que outras 36 pessoas ficaram feridas, 10 das quais estão em estado grave.