Os três apoiantes do Estado Islâmico (EI) que em dezembro do ano passado mataram duas turistas nórdicas em Marrocos foram esta quinta-feira condenados à pena de morte. O Ministério Público tinha pedido a pena de morte para Abdessamad Ejjoud, de 25 anos, Younes Ouaziyad, de 27, e Rachid Afatti, de 33, que antes de decapitar as jovens juraram lealdade ao EI.

Desde 1993 que Marrocos não executa a pena de morte.