Sobe para 30 mortos e 150 feridos o balanço do sismo na Indonésia

As autoridades indonésias aumentaram, este domingo, para 30 o números de mortos na sequência de um sismo que atingiu quinta-feira o arquipélago das Molucas , num novo balanço que aponta para mais de 150 feridos.O anterior balanço apontava para 18 mortos e mais de 100 feridos"30 pessoas morreram e 156 ficaram feridas", disse o porta-voz da agência de gestão de desastres Agus Wibowo.Cerca de 15.000 pessoas foram levadas para abrigos, após o sismo de magnitude 6,5 na escala de Richter que ocorreu às 08:46 locais (00:46 em Lisboa) e o seu epicentro foi detetado a 37 quilómetros a nordeste de Ambon, na província das Molucas.Foi seguido por dezenas de tremores secundários, provocando pânico entre os moradores que fugiram para locais mais altos.A Indonésia, um arquipélago de 17.000 ilhas e ilhotas que foi formado pela convergência de três grandes placas tectónicas, está localizada no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de alta atividade sísmica.O arquipélago tem mais de 100 vulcões ativos.No ano passado, no final de setembro, um terramoto de magnitude 7,5, seguido de um tsunami na ilha de Celebes, devastou a região de Palu e causou mais de 4.300 mortos e desaparecidos.Em 2004, um tsunami matou 220.000 pessoas na região do Oceano Índico, incluindo 170.000 na Indonésia, logo após o Natal, tendo sido desencadeado por um sismo de magnitude 9,1 na costa de Sumatra.