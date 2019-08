Mendigos serão obrigados a pagar licença na Suécia

A pequena cidade de Eskilstuna, na Suécia, é a primeira no país a introduzir uma autorização oficial para mendigos. A permissão exige a qualquer pessoa que peça dinheiro na rua que pague 23€ para ter licença. Válida por três meses, pode ser obtida preenchendo um formulário online ou numa esquadra da polícia, desde que o pedinte tenha um documento de identificação válido. Quem for encontrado a pedir dinheiro na cidade sem licença, pode apanhar uma multa até 373€.

Jimmy Jansson, um deputado local social-democrata, disse ao The Guardian que o esquema tem o objectivo de "burocratizar" e "tornar mais difícil" o ato de mendigar. Esta medida entrou em vigor no dia 1 de agosto, depois de quase um ano de atrasos legais. "Vamos ver onde isto vai dar", disse Jansson à comunicação social local, acrescentando que depois desta autorização os sem-abrigo e outras pessoas não vão estar confortáveis a pedir ajuda às autoridades e aos serviços sociais.

Tomas Lindroos, da organização de caridade Stadsmission, disse que o novo sistema está a aumentar as oportunidades de exploração, e afirma que os gangues criminosos podem pagar pelos pedidos de licença e exigir pagamentos indevidos.

Ainda assim, Jansson disse ao jornal sueco Aftonbladet, "não se trata de assediar pessoas vulneráveis, mas tentar resolver a questão maior: se achamos que a mendicidade deveria ser normalizada dentro do modelo de bem-estar sueco"



Depois do tribunal administrativo supremo sueco proibir, em dezembro, a prática da mendicidade na cidade de Vellinge, no sul do país, várias cidades suecas decidiram fazer o mesmo.

A emissora televisiva sueca STV informou que foram pedidas oito licenças, só entre 3 e 4 de agosto, Três cidadãos da União Europeia que pediam dinheiro no centro da cidade sem autorização foram alertados acerca da lei. De acordo com Aftonbladet, alguns mendigos tentaram contornar a situação vendendo amoras. Um feito que Jansson descreveu como "não inesperado" e "uma reação razoável à mudança de condições".