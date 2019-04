O ex-espião norte-americano lamentou a detenção do fundador do WikiLeaks pelas autoridades britânicas.

O antigo espião norte-americano Edward Snowden classificou a detenção do fundador do WikiLeaks Julian Assange, esta quinta-feira, no Reino Unido, como um "momento negro para a liberdade de imprensa".



Snowden, que divulgou também informações secretas dos EUA disse ainda que a detenção do fundador da WikiLeaks contraria um pedido emitido pelas Nações Unidas para que Assange saísse em lbierdade.



Na sua conta oficial de Twitter, Snowden escreveu: "Os críticos de Assange até podem aplaudir, mas este é um momento negro para a liberdade de imprensa".





Images of Ecuador's ambassador inviting the UK's secret police into the embassy to drag a publisher of--like it or not--award-winning journalism out of the building are going to end up in the history books. Assange's critics may cheer, but this is a dark moment for press freedom. https://t.co/ys1AIdh2FP — Edward Snowden (@Snowden) 11 de abril de 2019

Snowden mora em Moscovo, na Rússia, onde conseguiu asilo depois de ter divulgado informação classificada sobre os EUA em 2013.

Julian Assange é acusado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América de conspirar em conluio com Chelsea Manning, antiga militar que divulgou informação diplomática dos EUA. Recai sobre ele a acusação de conspiração para cometer pirataria informática o que, segundo a agência Reuters, pode resultar na condenação a uma pena máxima de cinco anos.

Os EUA indicam que a acusação está relacionada com a tentativa para quebrar uma password e aceder a informação secreta do governo dos EUA.



De acordo com um dos advogados do fundador da WikiLeaks, as acusações remontam a 2010, quando Manning revelou documentos diplomáticos. Afirmou ainda esperar que Assange tenha acesso a bons cuidados de saúde. No ano passado, o australiano teve de ser auxilidao por profissionais da saúde devido ao seu estado debilitado.

Assange refugiou-se na embaixada do Equador na capital britânica em 2012 para evitar a extradição para a Suécia, que solicitou que o fundador do Wikileaks se entregasse por supostos crimes sexuais.