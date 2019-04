Julian Assange foi considerado culpado de infringir a medida de coação por um tribunal de Londres. A acusação remonta a 2012, aquando de uma ordem de extradição emitida pela Suécia devido a alegações de violação contra Assange.

Assange deu-se como inocente. Será agora sentenciado a 2 de maio, e pode ser condenado até 12 meses de prisão.

O co-fundador do Wikileaks, que divulgou documentos confidenciais de vários governos, foi detido pela polícia britânica depois de lhe ter sido retirado o asilo diplomático pela embaixada do Equador. Encontrava-se a viver dentro da embaixada desde 2012. Agora, pode ser extraditado para os Estados Unidos – que o acusaram de conspiração mas não de espionagem.



Assange ficará preso até à próxima audiência. Quando foi retirado da embaixada, gritou: "Não me vou embora, isto é ilegal."