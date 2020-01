Strathmore, em Plymouth, em Inglaterra, em janeiro de 1978.

A esperança dela está agora nas mãos dos dois homens que figuram nos retratos robô, que serão também membros da equipa. "Vocês apareceram na hora e queriam parar o ataque. Pareciam também estarem chocados com as ações dos vossos colegas de equipa", afirma a vítima. "Quero que saibam que eu era muito nova e estava muito assustada."A vítima diz que o episódio teve um impacto muito negativo na sua vida, afirmando que "a vergonha de não ter sido capaz de parar o ataque fez com que não conseguisse sair de casa aos 17". Atualmente, continua a sofrer de stress pós-traumático.Segundo o relatório da polícia, a mulher estava de férias em Plymouth com uma amiga quando conheceram um homem da equipa de rugby num bar. Mais tarde, terão ido para o quarto dele e um grupo de homens, conhecidos do primeiro, terá invadido a divisão para violarem repetidamente a mulher.