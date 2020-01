O Ministério Público de França anunciou esta sexta-feira que foi aberta uma investigação ao escritor de romances Gabriel Matzneff por alegados abusos sexuais de menores descritos num livro lançado esta quinta-feira. Em Le Consentement, Vanessa Springora conta como se apaixonou pelo "predador sexual", que apenas identifica pela sua inicial "G.", quando tinha apenas 14 anos.

Com 47 anos, a alegada vítima é agora diretora das Edições Julliard desde dezembro de 2019 e escreve no prefácio do livro que, "durante muitos anos", os seus sonhos foram "preenchidos com assassinato e vingança". "Até ao dia em que a solução apresenta-se finalmente, diante dos meus olhos: levar o caçador à sua própria armadilha e trancá-lo num livro", escreve, citada pelo Le Figaro.

A editora e escritora conta que conheceu Gabriel Matzneff com 13 anos, num jantar em que acompanhava a mãe, assessora de imprensa de uma publicação, e que foi seduzida pelo carisma do escritor. Dias depois recebeu uma carta, na qual o escritor francês se declara a ela e revela uma necessidade "imperativa" de a ver novamente, tranquilizando-a que não lhe queria nenhum mal.

"Assim que mordi o isco, o G. não perdeu um minuto. Observou a minha rua e verificou quem era a minha vizinhança. (…) Aos 14 anos, não és esperada por um homem de 50 anos à porta da escola, não deverias morar num hotel com ele ou encontrares-te na cama, com o seu pénis na boca à hora do lanche" escreve Vanessa Springora.

A escritora francesa indica que uma história de amor entre "uma menina de 14 anos e um homem de 50 pode acontecer" mas que o que está em causa é a "natureza sistemática e patológica de sua atração por adolescentes", e os danos que isso causa.

Em comunicado, o Ministério Público francês avança que vai debruçar-se sobre os factos descritos no livro de Vanessa Springora mas também sobre potenciais vítimas de abusos sexuais do escritor em França ou no estrangeiro.

O livro de Springora vem no seguimento de uma onda de alegações de violência sexual em França após a notoriedade do movimento #MeToo, causado pelo escândalo que teve como ponto central o ex-produtor de cinema e co-fundador do estúdio Weinstein Company.

Em reação ao livro, o ministro francês da Cultura indicou que "uma aura literária não garante impunidade", demonstrando "apoio total a todas as vítimas que tenham a coragem de quebrar o silêncio".

Numa mensagem à revista francesa L’Obs, este domingo, Matzneff descreveu os ataques no livro como "injustos e excessivos" e criticou o trabalho "hostil, maldoso e depreciativo", concebido para denegrir a sua imagem.