A filha de Ilham Tohti, um ativista pelos direitos dos muçulmanos uigur que está atualmente detido, aceitou o prémio Sakharov do Parlamento Europeu em nome do pai que foi sentenciado a prisão perpétua em 2014. Jewher Ilham apelou aos políticos europeus para que não sejam complacentes com "as perseguições chinesas ao povo Uighur".Jewher Ilham apelou a académicos e políticos que protestassem contra o tratamento dos uigur. Ilham Tohti foi declarado um "separatista" pelo Estado chinês e, subsequentemente, condenado a uma pena de prisão perpétua.Ilham Tohti recebeu o prémio Sakharov pelo seu trabalho na defesa desta minoria. Quando o prémio foi anunciado, a China reagiu afirmando que o laureado era um "criminoso que tinha sido condenado de acordo com a lei chinesa" e pediu que todos os países respeitassem os assuntos internos do país, bem como a sua soberania em termos jurídicos". "Parece-me que é problemático que o Parlamento Europeu dê um prémio a um criminoso", afirmou mesmo Hua Chunying, a porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China."[Tohti] empenhou-se muito para melhorar a compressão dos uigures na China . O Parlamento Europeu expressa todo seu apoio ao seu trabalho e quer que seja imediatamente libertado pelas autoridades chinesas", declarou o Presidente da assembleia comunitária, David Sassoli, ao anunciar o vencedor. Durante mais de duas décadas, o intelectual trabalhou para promover o diálogo e a compreensão entre uigures e chineses, tendo criado o Uyghur Online, um sítio na Internet que discute questões uigures.Nos últimos tempos a China tem estado sob escrutínio internacional pela forma como tem perseguido esta minoria religiosa no norte da região Xinjiang. Segundo um investigador alemão, cerca de 1,5 milhões de Uighurs foram detidos em campos de "re-educação" em Xinjiang. De acordo com os chineses, esta minoria representa uma ameaça à ordem na China, promovendo ideais extremistas e apelando ao separatismo. O governo de Xi Jinping negou todas as acusações de maus-tratos ou encarceramentos em massa, afirmando que está apenas a tomar medidas para impedir extremismos e violência.

Tohti foi, também, galardoado com o prémio dos direitos humanos Václav Havel a 30 de setembro deste ano.