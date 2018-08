Procurador-geral diz que, enquanto ocupar lugar, não vão existir interferências políticas no funcionamento no departamento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, intensificou as críticas ao Departamento de Justiça devido à condenação do ex-director da sua campanha eleitoral, Paul Manafort, e ao acordo judicial do seu antigo advogado Michael Cohen. "Coloquei [no posto] um procurador-geral que nunca assumiu o controlo do Departamento de Justiça", acusou o líder da Casa Branca, em entrevista à Fox News.



Mas não ficou sem resposta e, numa atitude nada habitual, Sessions emitiu uma declaração a defender a integridade do seu departamento. "Assumi o controlo do Departamento de Justiça no dia em que fui empossado", disse o responsável, citado na imprensa norte-americana, deixando um recado claro a Trump: "enquanto eu for procurador-geral, as acções do Departamento de Justiça não serão influenciadas inapropriadamente por considerações políticas."



Na terça-feira, perante um tribunal federal, Michael Cohen declarou-se culpado de oito acusações e admitiu ter pagado a duas mulheres "a pedido do candidato" e "com a intenção de influenciar as eleições" presidenciais de 2016. Cohen, advogado e empresário, deu-se como culpado em cinco acusações de fraude fiscal, uma de fraude bancária e duas de violação das leis de financiamento das campanhas eleitorais, numa audiência no tribunal federal de Manhattan, Nova Iorque. Michael Cohen não forneceu os nomes das mulheres, mas os montantes correspondem aos pagamentos já conhecidos feitos a Stormy Daniels, actriz de filmes pornográficos que afirma ter tido uma breve ligação com Trump em 2006, e a Karen McDougal, uma ex-modelo da revista Playboy que afirma também ter tido uma ligação com o multimilionário em 2006-2007. Trump já disse que o dinheiro para silenciar as duas mulheres é proveniente da sua fortuna e não dos fundos da campanha eleitoral e que só soube dos pagamentos depois de estes terem sido feitos.



No mesmo dia, outro colaborador próximo de Trump, o seu antigo director de campanha Paul Manafort, foi considerado culpado de oito crimes por um júri, após um julgamento por fraude bancária e fiscal.



Manafort foi condenado por crimes de que foi acusado pelo procurador especial Robert Mueller, encarregado da investigação sobre se houve ingerência da Rússia nas presidenciais de 2016 e potencial obstrução da Justiça.