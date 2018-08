Presidente dos EUA considera que não estão a ser feitos progressos no processo de desnuclearização do regime de Pyongyang e culpa a China.

O presidente dos EUA, Donald Trump, cancelou a visita do secretário de Estado, Mike Pompeo, à Coreia do Norte que se devia realizar na próxima semana, devido à falta de progressos no processo de desnuclearização do regime de Pyongyang acordado pelos dois países.



Numa série de vários tweets, o líder da Casa Branca culpou a China - o maior aliado da Coreia do Norte - por "encravar" o processo , devido aos problemas comerciais existentes entre Washington e Pequim.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">I have asked Secretary of State Mike Pompeo not to go to North Korea, at this time, because I feel we are not making sufficient progress with respect to the denuclearization of the Korean Peninsula...</p>— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) <a href="https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1033045273361178624?ref_src=twsrc%5Etfw">24 de agosto de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>



Apesar da decisão, Trump enviou "calorosos cumprimentos e respeito" a Kim Jong Un e disse que Pompeo estava ansioso por poder realizar a visita num futuro próximo.



Apesar da decisão anunciada esta sexta-feira, Pompeo anunciara, na véspera, a nomeação de um enviado especial para a Coreia do Norte, Stephen Biegun, que o iria acompanhar na quarta viagem ao país desde Abril. Biegun ficou, exactamente, com a pasta da gestão das negociações com Pyongyang sobre o desmantelamento do programa nuclear.