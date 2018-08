Steven Tyler, vocalista dos Aerosmith, pediu ao presidente dos EUA para não usar músicas da banda da rock nos eventos políticos. Esta foi a segunda vez que o músico se queixou de Trump usar sem autorização das suas músicas.

"O Sr. Trump não tem direito de usar o nome, a imagem ou a voz do nosso cliente, sem a sua permissão expressa por escrito", escreveram os advogados do artista numa carta, citados no The Guardian. E acrescentaram: "O Sr. Trump está a criar de que o nosso cliente deu consentimento para o uso da sua música, e até mesmo que ele apoia a sua presidência".

A música Livin’ in the Edge foi tocada num comício de Trump em Charleston, EUA, na terça-feira, dia 21 de Agosto. Steven Tyler escreveu no Twitter: "Isto não é sobre Democratas vs Republicanos. A minha música é para causas e não para campanhas políticas ou comícios. Proteger os compositores é algo pelo qual tenho lutado mesmo antes de este governo assumir".





THIS IS NOT ABOUT DEMS VS. REPUB. I DO NOT LET ANYONE USE MY SONGS WITHOUT MY PERMISSION. MY MUSIC IS FOR CAUSES NOT FOR POLITICAL CAMPAIGNS OR RALLIES. PROTECTING COPYRIGHT AND SONGWRITERS IS WHAT I’VE BEEN FIGHTING FOR EVEN BEFORE THIS CURRENT ADMINISTRATION TOOK OFFICE.