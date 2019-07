Fotografia de casal a beijar-se junto a leão morto causa indignação

Foi partilhada na conta oficial da página de Facebook da empresa Legelela Safaris, da África do Sul, uma fotografia de um casal a beijar-se atrás de um leão morto. A fotografia foi amplamente divulgada pelas redes sociais e criticada. Supostamente [entretanto a conta da Legelela Safaris foi apagada], na legenda da fotografia podia ler-se: "Trabalho duro por baixo do sol ardente do Kalahari… bem feito. Um leão monstruoso".

O casal na fotografia será de origem canadiana e terá "um negócio de taxidermia". "Não há há nada como caçar o rei da selva nas arenas de Kalahari", ler-se-ia na legenda de outra imagem partilhada em que o casal aparecia junto a uma leoa abatida.