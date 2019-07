Homem apanhado com meio quilo de cocaína na peruca

A polícia do aeroporto de Barcelona prendeu um homem colombiano sob suspeita de tentar passar com meio quilo de cocaína debaixo da peruca. O passageiro chegou ao aeroporto vindo de Bogotá, Colômbia, e parece muito nervoso. Mas segundo o jornal The Guardian, o que mais atraiu a atenção foi o tamanho e o peso da sua peruca.

Quando lhe pediram que a retirasse, os agentes da polícia encontraram um pacote com 503 gramas de cocaína colado à sua cabeça. Então, prenderam-no.