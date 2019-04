Eu sou vítima de bullying Hoje é o primeiro dia de aulas para milhares de alunos portugueses. Se para alguns deles é o momento de rever os amigos, para outros o regresso às aulas pode ser um pesadelo: falamos das vítimas de .

A advogada da vítima vai avançar com um recurso junto do Tribunal Regional, decidido a 23 de abril.



De acordo com o jornal La Nueva Espanha, a juíza considerou que os insultos não punham em causa a integridade moral da adolescente. Todas as jovens andavam no colégio de Llanes. Os factos remontam aos três últimos meses de 2017. A mesma fonte indica que as colegas chegaram mesmo a colocar a vítima num chat de suicidas.

Chamar várias vezes a uma colega de escola "careca", "sidosa" e "asquerosa" não é bullying . Pelo menos, é essa a opinião de uma juíza do Tribunal de Menores de Oviedo, em Espanha , que absolveu três jovens acusadas de assédio na escola. As três adolescentes, com idades entre os 15 e os 16 anos, chamavam nomes a uma colega sempre que a viam. A vítima precisou de tratamento psicológico.