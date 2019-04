Os estudantes da Comunidade de Madrid vão ser obrigados a informar os professores de casos de assédio escolar que suspeitem que estão a ocorrer com colegas. Caso não o façam, escreve o El Mundo, arriscam uma suspensão de seis dias. Esta normativa, que será aprovada pelo governo espanhol esta terça-feira, será obrigatória a partir do ano letivo 2020-2021.

A "luz verde" para esta medida coincide com a reabertura do debate em Espanha sobre a violência nas aulas – após o suicídio, na semana passada, de um jovem do colégio Ciudad de Jaén, em Usera. De acordo com as autoridades locais, Andrés era alvo de "comentários xenófobos" por parte de um colega que o "martirizava constantemente". No entanto, a morte do jovem não está a ser tratada como um possível caso de bullying.