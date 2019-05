Seis pessoas morrem em ataque a igreja no Burkina Faso

Homens armados mataram seis pessoas, incluindo um padre, fora de uma igreja católica no Burkina Faso este domingo. É o segundo ataque contra cristãos em duas semanas.



Os crentes deixavam a igreja cerca das 9 horas na cidade de Dablo, no norte do país, quando cerca de 20 homens os cercaram e mataram seis pessoas a tiro.



Os homens armados queimaram a igreja, saquearam uma farmácia e outras lojas, e abandonaram o local, contou o presidente da câmara Boucary Zongo à Reuters. "Estes grupos terroristas estão agora a atacar a religião com o objetivo macabro de nos dividirem."



No fim de abril, outros homens armados mataram um pastor e seis crentes numa igreja protestante, também no norte do país.



O Burkina Faso tem sido palco de um aumento de ataques em 2019. Grupos com ligações ao Estado Islâmico e à al-Qaeda, baseados no país vizinho Mali, tentam alimentar as tensões locais e ganhar influência nas zonas mais pobres do território do Sahel.



O governo declarou estado de emergência em várias províncias fronteiriças com o Mali devido aos ataques islamitas fatais. Contudo, a violência piorou: na semana passada morreram dois soldados franceses que tentavam resgatar quatro reféns. Cerca de 100 mil pessoas no Burkina Faso tiveram que abandonar as suas casas devido à violência este ano.



Entre 55 e 60% da população do Burkina Faso é muçulmana, e mais de um quarto é cristã, indica a Reuters. Os dois grupos costumam conviver em paz e casam entre si.