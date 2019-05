Um sismo de magnitude 6.1 fez os edifícios tremer este domingo no sudoeste do Panamá, junto à fronteira com a Costa Rica. Alguns edifícios ficaram danificados mas até agora não há registo de mortes.O epicentro foi registado a sete quilómetros de Plaza de Caisan, Panamá, a uma profundidade de 37.3 quilómetros. As autoridades do Panamá não emitiram alertas de tsunami depois do tremor de terra.Uma porta-voz da polícia de Puerto Armuelles, Panamá, indicou que alguns edifícios locais tinham ficado danificados mas que não havia mortes.