"Secreta" suíça alerta para risco de ataques terroristas contra localizações de vacinas

A infraestrutura de vacinas contra a covid-19 na Suíça é um potencial alvo de ataques terroristas, alerta o Serviço de Inteligência Federal (NDB) helvético, segundo o jornal NZZ am Sonntag.





Os ataques, detalha a edição deste domingo do jornal, poderão visar os centros de vacinação, o transporte e logística e as unidades de produção das vacinas."Ataques neste tipo de alvos iriam não só atingir um elevado número de pessoas como gerar uma cobertura mediática intensiva", refere Isabelle Graber, porta-voz do NDB, em respostas escritas a questões do jornal.O NZZ am Sonntag indica que a NDB está preocupado com ataques por parte de grupos jihadistas, embora, até ao momneto, não existam indicações concretas de planos para atentados.A distribuição das vacinas na Suíça está a ser coordenada e conduzida pelo Exército, com as doses a serem armazenadas em locais secretos.