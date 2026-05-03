Saúde da Nobel e ativista iraniana Narges Mohammadi em “risco muito elevado”

Família e fundação da ativista acusam Governo iraniano de recusar a sua transferência para Teerão para tratamento médico.

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A saúde da advogada iraniana e Nobel da Paz Narges Mohammadi está em “risco muito elevado”, denunciaram a família e a fundação da ativista, acusando o Governo iraniano de recusar a sua transferência para Teerão para tratamento médico.



Narges Mohammadi, vencedora do Prémio Nobel da Paz AP

Mohammadi foi transferida na sexta-feira, com urgência, para um hospital em Zanjan, no noroeste do Irão, após uma crise cardíaca e um desmaio. A sua família afirmou que a sua saúde se tinha vindo a agravar, em parte devido a uma agressão física que sofreu durante a sua detenção em dezembro.

As equipas médicas em Zanjan solicitaram o seu historial médico antes de realizar qualquer tratamento, ao mesmo tempo que recomendaram que fosse transferida para Teerão, afirmou a sua fundação.

No entanto, o marido de Narges Mohammadi, Taghi Rahmani, que vive em Paris, disse que o Ministério da Inteligência se opôs à transferência para a realização de uma angiografia, ou exame de imagem dos vasos sanguíneos. Rahmani falou numa mensagem de voz partilhada com a Associated Press pela fundação.

O Comité Norueguês do Nobel, num comunicado, instou as autoridades iranianas a transferirem imediatamente Mohammadi para a sua equipa médica, afirmando que a sua vida está nas mãos deles.

“Ela tem a resiliência mental necessária para suportar a prisão, mas o seu corpo não está preparado. O Ministério da Inteligência nem sequer se importaria se [ela] morresse”, disse o marido à Sky News.

Acrescentou que os filhos não veem Mohammadi há mais de uma década, desde 2015.

Antes da sua detenção, em 12 de dezembro, Mohammadi já cumpria uma pena de 13 anos e nove meses por acusações de conluio contra a segurança do Estado e propaganda contra o Governo do Irão, mas estava em liberdade condicional desde o final de 2024 devido a problemas de saúde.

A sua equipa de advogados está a tratar do assunto junto da Procuradoria-Geral, informou a fundação.