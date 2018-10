O rei Salman incumbiu o príncipe herdeiro Mohammad das negociações com o clube inglês, num momento em que o país se vê envolvido no desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

A Arábia Saudita está a preparar-se para adquirir o clube inglês Manchester United. De acordo com o jornal britânico The Sun, o rei Salman bin Abdulaziz Al Saud incumbiu o príncipe herdeiro, Mohammad bin Salman, das negociações, num momento em que o país está nos olhos do mundo devido ao misterioso desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi.

Seja através de um amigo de família, de uma empresa saudita ou da riqueza do estado, a família real pretende fazer uma proposta pela equipa actualmente detida pela família norte-americana Glazer. A aquisição foi feita entre 2003 e 2005, num negócio que terá custado, na altura, cerca de 900 milhões de euros.

Os jornais britânicos garantem que o interesse é genuíno e que uma primeira ronda de negociações pode começar já na próxima semana, quando Avram Glazer, um dos donos dono da companhia que detém o clube inglês, visitar a Arábia Saudita para a conferência Iniciativa de Investimentos Futuros.

O Manchester United está, neste momento, avaliado em quase 3,5 mil milhões de euros e os meios de comunicação do país afirmam que será necessária uma proposta na ordem dos 4,5 mil milhões para a família Glazer considerar vender o clube. O valor não será propriamente um problema para a família real saudita, que tem uma fortuna avaliada em mais de 960 mil milhões de euros.

Os rumores surgem numa altura em que o país vive assombrado com o desaparecimento do jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, no consulado saudita em Istambul, na Turquia, há duas semanas.

As autoridades turcas temem que um grupo de forças sauditas terá matado Khashoggi, um conhecido crítico do príncipe Mohammad bin Salman. A Arábia Saudita nega as alegações mas não existem quaisquer provas de que o jornalista tenha alguma vez saído do consulado.

De acordo com a Reuters, as autoridades turcas terão em sua posse uma gravação de áudio que prova que Jamal Khashoggi foi assassinado no consulado.

Esta não é, no entanto, a primeira intervenção da Arábia Saudita no mundo do desporto, que já tem investimentos tanto na Fórmula 1 como na WWE. Do outro lado, a família Glazer ainda não fez qualquer comentário acerca de uma possível venda dos red devils.

O interesse dos países do Golfo Árabe no futebol também não é propriamente desconhecido. Os vizinhos da Arábia Saudita também detêm grandes investimentos no futebol com particular destaque para o caso dos Emirados Árabes Unidos, no Manchester City, através do Sheikh Mansour, mas também do Catar, que detém o Paris Saint-Germain, através de Nasser Al-Khelaifi.