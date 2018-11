O ministro italiano do Interior, Matteo Salvini, defendeu que a presença de navios humanitários no Mediterrâneo ajuda "de forma deliberada ou involuntária" os traficantes de pessoas.

Salvini referia-se às organizações não-governamentais Mediterranea, Sea-Watch e Spanish Open Arms, que instalaram os seus três navios no centro do Mediterrâneo para salvar as vidas dos imigrantes e garantir que os direitos humanos são cumpridos.

"Podem ir aonde quer que os amigos das ONG queiram, mas não chegam à Itália", disse Salvini, que desde o início do seu mandato proibiu os imigrantes de desembarcar em portos italianos.