O Salvamento Marítimo espanhol e a Guarda Civil resgataram esta terça-feira 484 migrantes em várias embarcações nas costas da Andaluzia, no Estreito de Gibraltar e em Alborán, anunciou a organização.O Salvamento Marítimo resgatou 334 imigrantes em 27 embarcações no Estreio de Gibraltar que foram transportados para Barbate, Tarifa e Algeciras (Cádiz). Em Algeciras, cerca de 200 imigrantes devem pernoitar num barco devido à saturação dos locais de recepção.Mais tarde, os elementos do Salvamento Marítimo resgataram 35 pessoas de uma embarcação nas proximidades da ilha de Alborán, incluindo duas mulheres, que tinham partido do norte de Marrocos.Já a Guarda Civil resgatou 115 imigrantes, incluindo 22 mulheres, que estavam a bordo de duas embarcações perto da ilha de Alborán, tendo sido encaminhados com destino ao porto de Málaga.Na segunda-feira foram resgatados 477 imigrantes em Alborán, Granada e no Estreito de Gibraltar, que se juntam aos mais de mil que foram salvos em vários barcos durante o último fim de semana.