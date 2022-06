Russos queixam-se de exaustão. Corpos entregues pela Rússia a Kiev

Soldados russos dizem que chefias não os deixam parar e queixam-se das condições no terreno.

Ao 104.º dia de guerra, há soldados russos que manifestam o seu descontentamento e exaustão. Segundo o jornal The Guardian, há vídeos em que soldados pedem a Vladimir Putin que sejam investigadas as condições em que combatem. Criticam ainda as longas missões na linha da frente.