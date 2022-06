Japão abre portas ao turismo (mas com regras apertadas)

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Durante dois anos o Japão foi um dos países do mundo mais rígido no controlo da pandemia, com as fronteiras praticamente fechadas para todos os não residentes. Agora o país volta a abrir portas aos turistas mas com regras apertadas.



REUTERS / Edgard Garrido

Na próxima sexta-feira, dia 10 de junho, esperam-se já a chegada dos primeiros visitantes. De acordo com a Agência de Turismo do Japão, numa primeira fase, o país só irá aceitar estrangeiros que viagem através de pacotes turísticos para que os guias que os acompanham possam garantir que estes usam sempre máscara.

"Os guias turísticos devem frequentemente lembrar os participantes das medidas necessárias de prevenção de infeções, incluindo o uso de máscaras em todas as fases da viagem", avançam as autoridades locais que explicam também que "mesmo ao ar livre o uso de máscaras deve ser mantido em situações de conversa".

Para implementar a medida, o Japão realizou no mês passado viagens piloto, com grupos de cerca de 50 pessoas que viajaram através de agências. Destes grupos apenas um passageiro acabou por testar positivo à covid-19. James Jang, agente de viagens na Austrália, participou nestes testes mas prevê que as medidas restritas vão acabar por afastar os turistas.

"Os clientes até podem aceitar ter de usar máscaras em espaços fechados, mas usá-las durante 24 horas já é um incomodo. O facto de terem de andar com um guia o tempo todo vai provavelmente desencorajar os viajantes" explica o guia turístico.

Para os locais, o primeiro-ministro Fumio Kishida já tinha prometido alinhar o relaxamento das medidas de controlo da pandemia com outras nações e começou pelo uso de máscara. Ainda assim, esta continua a ser frequente uma vez que os japoneses já estavam habituados a usar proteções individuais contra a propagação de vírus.