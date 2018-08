A Presidência russa rejeitou esta terça-feira informações publicadas nos Estados Unidos sobre novos ataques de piratas informáticos russos a páginas Internet de grupos políticos norte-americanos.A Microsoft anunciou esta terça-feiraque detectou novos ataques a páginas do Senado e de 'think tanks'(grupos de análise política) dos Estados Unidos, com vista às eleições intercalares de Novembro próximo.A empresa disse que um grupo de 'hackers' com ligações ao governo da Rússia criou domínios Internet falsos para fazer crer aos internautas que estavam a aceder aos 'sites' verdadeiros das organizações e entrar nos seus computadores para lhes roubar dados, nomeadamente palavras-passe.O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, negou as alegações, considerando que a informação da Microsoft não é adequadamente pormenorizada e que não era claro "quem são os 'hackers' em causa" ou como podiam distorcer o sistema eleitoral norte-americano."Não entendemos em que se baseiam essas acusações, que são bastante graves, e como podem ser feitas sem apresentar provas", disse Peskov à imprensa russa.A Microsoft designa o grupo de 'hackers' russo 'Strontium', mas outras entidades chamam-lhe 'Fancy Bear' ou 'APT28'.Uma acusação formulada pelo procurador especial Robert Mueller afirma que o grupo está ligado à principal agência de informações russa, GRU, e aos crimes informáticos contra o Comité Nacional Democrata e a campanha Clinton nas presidenciais de 2016.