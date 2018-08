Dois homens e um jovem de 14 anos foram atacados a tiro numa praia da Nova Zelândia, enquanto estavam na água a surfar. As autoridades dizem que este ataque ocorreu devido à hostilidade dos locais para com surfistas "não convidados".

O fenómeno é conhecido com "localismo": define o momento em que os habitantes locais atacam para, na sua visão, defender as sua praia dos surfistas de outros zonas. Os três surfistas estavam dentro da água quando ouviram dois tiros. Porém, só ao terceiro disparo, que passou perto do jovem de 14 anos, é que se aperceberam que eles eram o alvo.

David Kereopa, surfista profissional e um dos alvos dos atiradores, disse que já havia surfado naquela praia, mas, na altura, entrou na água com convite. Em declarações à revista Stuff, explicou: "Desde que conheço o local, as pessoas preocupam-se com ele e geralmente só lá se entra com convite".

Não foi a primeira vez que nesta praia, na zona remota de Te Maika, no Oeste da Nova Zelândia, ocorreu um incidente deste tipo. Recentemente, um pescador foi também alvo das "boas-vindas" dos habitantes locais.

O fenómeno do "localismo", expressão usada pela polícia para descrever o ressentimento das populações pela presença de turistas ou pessoas de fora sem o seu convite, é comum tanto na Nova Zelândia como dentro da comunidade de surfistas no mundo inteiro.