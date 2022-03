Guerra na Ucrânia. Ataque faz dois mortos e três feridos em Kiev

Grávida retirada de Mariupol morreu, bem como o bebé

Uma das mulheres grávidas retiradas da maternidade de Mariupol que foi atingida por projéteis russos não sobreviveu, avança a agência noticiosa Associated Press que esteve no local do ataque. O bebé que transportava também não sobreviveu.

Depois do ataque à maternidade em Mariupol, a mulher foi levada para um hospital, onde foi atendida por médicos que a tentaram salvar como ao bebé.



De acordo com a AP, a mulher, que sofreu ferimentos na região abdominal, foi transportada para outro hospital onde os médicos a tentaram manter viva, bem como ao feto que transportava. No entanto, quando se apercebeu que o bebé não ia sobreviver, os médicos revelam que a mulher perdeu a vontade de viver.