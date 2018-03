A Rússia vai expulsar quatro diplomatas franceses, em resposta à decisão de Paris de expulsar quatro diplomatas russos na sequência do caso Skripal, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros francês.

"A decisão de hoje da Rússia de expulsar quatro membros da embaixada francesa na Rússia não nos surpreendeu. Não podemos deixar de lamentar e lembrar que até hoje a Rússia se recusou a dar explicações sobre o ataque de Salisbury", no sudeste de Inglaterra, segundo um comunicado do Quai d´Orsay (Ministério dos Negócios Estrangeiros).

Na nota é referido que, "ao decidir, no dia 26 de Março, expulsar quatro funcionários russos com estatuto diplomático, a França pretendeu demonstrar a sua total solidariedade com o Reino Unido, na sequência do ataque químico perpetrado em Salisbury".

Ainda no comunicado a França lembra a disponibilidade para "um diálogo construtivo com a Rússia sobre todas as questões internacionais".