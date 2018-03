A empresa Cambridge Analytica terá recolhido várias informações sobre possíveis eleitores sem o consentimento da empresa de Mark Zuckerberg. Facebook já suspendeu toda a actividade com a plataforma da Cambridge Analytica

"Explorámos o Facebook para roubarmos milhões de perfis de utilizadores. Construímos modelos para explorarmos aquilo que sabíamos sobre eles, para nos dirigirmos aos seus demónios interiores. A empresa foi criada com essa finalidade". Esta é uma das denúncias de Christopher Wylie, programador da Cambridge Analytica, ao Observer.



Ao todo, está em causa um roubo de mais de 50 milhões de perfis de Facebook com o objectivo de perceber qual o sentido de votos do utilizadores na eleições presidenciais norte-americanas de 2016. Segundo Wylie, depois de saberem quais os medos dos usuários daquela rede social, a empresa em que colaborava influenciava as escolhas das pessoas em causa.



Alexander Nix, chefe-executivo da Cambridge Analytica na altura e um dos conselheiros de Donald Trump, bem como outros funcionários, negaram a obtenção e utilização de dados do Facebook, numa audiência parlamentar no mês passado. No entanto, em declarações ao New York Times, a empresa reconheceu que havia adquirido os dados, sendo que acabou por culpar Aleksandr Kogan, um russo-americano que é também investidor no Departamento de Neurociências da Universidade de Cambridge. Ao que tudo indica, através da aplicação thisisyourdigitallife, Kogan pagava a voluntários para que autorizassem a recolha de informação.



Sendo, supostamente, apenas para uso académico, a aplicação pedia o acesso às informações pessoas dos utilizadores e, desta forma, a Cambridge Analytica conseguia recolher dados de utilizadores e dos seus amigos, sendo que foi assim que chegou aos 50 milhões de users.



O grande objectivo de Alexander Nix passava por analisar os pergis psicográficos dos potenciais eleitores e fornecer-lhes propaganda mais eficaz durante a campanha.



Paul Grewal, vice-presidente do Facebook, garante ao New York Times que "proteger a informação a informação das pessoas é o cerne de tudo aquilo que fazemos". "Nenhum sistema foi infiltrado, e não há passwords ou informações sensíveis que foram roubadas ou hackeadas", sublinhou, reconhecendo que "este é um abuso sério das regras" do Facebook.



Apesar da polémica remontar a 2015 - havendo suspeitas que a Cambridge Analytica ja trabalhava na campanha do senador Ted Cruz - só esta semana é que o Facebook assumiu ter sido alvo de uma fraude. A rede social de Zuckerberg já suspendeu toda a actividade com a plataforma da Cambridge Analytica e do grupo SCL, mas recusa as acusações de uma falha de segurança.



Em comunicado, o Facebook refere que afirmar que este caso é uma "brecha de segurança de dados é completamente falso", defendendo que para a aplicação de Aleksandr Kogan ter acesso à informação seria necessário que "o utilizador desse consentimento". O Facebook acrescenta ainda que a app em causa foi descarregada por 270 mil utilizadores, sem nunca se referir à denúncia do ex-funcionário da Cambridge Analytica, que fala em 50 milhões de utilizadores.



O especialista Christopher Wylie enviou uma carta as autoridades especializadas em crimes cibernéticos, onde inclui e-mails, facturas, contratos e transferências bancários que devem defender a sua acusação. Robert Mueller, que lidera a investigação da ingerência russa na campanha de Donald Trump, também deverá ficar a par destes dados.



Reino Unido também investiga Facebook e Cambridge Analytica



Também a comissão de eleições do Brexit está a investigar o Facebook e a Cambridge Analytica por suspeitas de influenciarem o resultado do referendo britânico.



De acordo com o New York Times o país está a tentar perceber se os dados do Facebook eram "adquiridos e usados ilegalmente".