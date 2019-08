Os advogados de Cristiano Ronaldo admitiram ter pagado 370 mil dólares (aproximadamente 340 mil euros) à professora e modelo norte-americana Kathryn Mayorga para que esta não avançasse com uma queixa de agressão sexual contra o avançado português, revelam novos documentos citados pelo site TMZ.





Segundo o site, a equipa de defesa de Cristiano Ronaldo admitiu o pagamento da verba durante o inquérito do processo civil que Mayorga moveu contra o jogador no final do ano passado. "Cristiano Ronaldo pagou à queixosa a quantia de 375 mil dólares e ambas as partes concordaram com a confidencialidade do caso", diz o documento tornado público pelo TMZ.Este acordo não inclui uma admissão de culpa por parte do jogador que sempre negou ter agredido sexualmente a mulher. O documento refere apenas que o objetivo era manter o caso que os dois tiveram longe do olhar público. Tanto Mayorga como Ronaldo confirmaram ter mantido relações sexuais, mas a mulher diz que não consentiu as mesmas, enquanto o jogador diz que não as forçou.Em 2018 Mayorga acusou Cristiano Ronaldo e a sua equipa de advogados de se aproveitar do seu estado emocional frágil para conseguir o acordo, procurando que o mesmo fosse invalidado e que o jogador português fosse julgado por abuso sexual. O caso foi revelado pelo Der Spiegel que teve acesso a documentos policiais datados de 2009 referentes ao caso.As autoridades do estado do Nevada reabriram o caso, mas no mês passado o Ministério Público anunciou que não existiam provas suficientes para acusar o capitão da Seleção Nacional.