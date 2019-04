Doan Thi Huong

Uma mulher vietnamita acusada de ter matado o meio-irmão de Kim Jong Un foi condenada a três anos e quatro meses de prisão - mas pode ficar em liberdade já no próximo mês. Doan Thi Huong, de 30 anos, deu-se como culpada da acusação de causar mal, mas os procuradores da Malásia deixaram cair o crime de homicídio. Caso fosse considerada culpada deste crime, seria condenada a pena de morte.Huong e uma mulher indonésia, Siti Aisyah, foram acusadas da morte de Kim Jong Nam por atirarem veneno VX à cara da vítima. Trata-se de uma arma química letal. O crime ocorreu no aeroporto de Kuala Lumpur em fevereiro de 2017. Aisyah foi libertada em março, depois de terem caído as acusações contra ela.A Coreia do Sul e os Estados Unidos acreditam que a morte de Nam foi ordenada pelo regime norte-coreano, algo negado por Pyongyang.Depois de sair do tribunal, Huong afirmou: "Estou muito feliz. Quero cantar e representar."Huong já passou dois anos na prisão. Pode ser libertada a 4 de maio, visto que a Malásia permite que um terço de todas as penas não seja cumprido.