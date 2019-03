A divulgação de mensagens privadas de Jeff Bezos que denunciavam que este tinha um caso extra-marital terá sido feita por forças na Arábia Saudita. Foi esta a conclusão do especialista em segurança Gavin de Becker que foi contratado pelo presidente da Amazon para investigar a revelação do seu caso que levou ao fim do casamento.A história do caso entre Bezos e a apresentadora Lauren Sánchez foi primeiro partilhada pelo jornal National Enquirer. O jornal revelava fotos ínitmas partilhadas por Bezos com a sua amante. As notícias surgiram pouco depois de o CEO da Amazon ter anunciado o fim do casamento de 25 anos com a sua mulher, MacKenzie Bezos.Bezos, que acusou o National Enquirer de extorsão, contratou então Gavin de Becker para investigar quem estaria por de trás da divulgação das ditas mensagens e fotografias. "Os nossos investigadores e vários peritos concluíram com um elevado grau de confiança que os sauditas conseguiram aceder ao telemóvel de Jeff Bezos, tendo acesso a informações privadas", anúnciou o recentemente o responsável.Embora possa parecer, a princípio pouco provável que Bezos seja um alvo da Arábia Saudita - mesmo sendo o homem mais rico do mundo -, a verdade é que o presidente da Amazon é também o detentor do jornal norte-americano The Washington Post, onde trabalhava o jornalista Jamal Khashoggi que foi assassinado na embaixada saudita na Turquia, quando ia pedir documentos que o permitissem casar.Khashoggi era um jornalista bastante crítico de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro do trono da Arábia Saudita, e por isso as autoridades internacionais encarregues de investigar o caso admitem a forte possibilidade de ter sido o príncipe a ordenar o seu assassinato. "É evidente que o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, considera o The Washington Post o seu principal inimigo", explicou o perito em segurança numa conferência de imprensa.A embaixada da Arábia Saudita em Washington recusou-se a comentar as declarações deste especialista em segurança proferidas este domingo. Mas em fevereiro passado, o ministro dos Negócios Estrangeiros saudita garantiu que aquele país nunca teve qualquer envolvimento no escândalo divulgado pelo National Enquirer, tendo também negado o envolvimento do elemento da família real no assassinato do jornalista.Queremos que as pessoas tenham conhecimento deste desenvolvimento nas nossas vidas. Como a nossa família e amigos próximos sabem, depois de um longo período de exploração amorosa e testes de separação, decidimos separarmo-nos e continuar as nossas vidas partilhadas como amigos", escreveu Bezos quando anunciou o divórcio da sua mulher, numa mensagem no Twitter.

A notícia foi dada pelo norte-americano no Twitter. "





Jeff Bezos tem uma fortuna estimada de 137 mil milhões de dólares e, segundo os analistas, a ex-mulher do presidente executivo da Amazon poderá tornar-se na mulher mais rica do mundo após a separação de bens.