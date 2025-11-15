Reino Unido vai limitar a proteção concedida aos refugiados

Atualmente, o estatuto de refugiado no Reino Unido dura cinco anos, após os quais estas pessoas podem pedir autorização de residência permanente.

O Governo britânico vai reduzir a proteção concedida aos refugiados, que serão “obrigados a regressar ao seu país de origem logo que seja considerado seguro”, anunciou este sábado o Ministério do Interior num comunicado.



Reino Unido revê estatuto de refugiado e impõe limite de proteção

Esta medida faz parte de uma série de reformas, que deverão ser apresentadas e detalhadas na próxima semana pelo Governo, com o objetivo de reduzir o número de migrantes a chegar ao Reino Unido.

Atualmente, o estatuto de refugiado no Reino Unido dura cinco anos, após os quais estas pessoas podem pedir autorização de residência permanente e ficam com um caminho aberto para tentarem obter a cidadania.

Alguns jornais britânicos tinham já noticiado que a ministra Shabana Mahmood ia anunciar a medida, inspirada no sistema migratório dinamarquês e que pretende tornar o Reino Unido um destino menos atraente para os migrantes indocumentados, assim como facilitar a sua deportação.