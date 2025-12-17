Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)

O Reino Unido prepara-se para reintegrar o programa europeu de intercâmbio universitário Erasmus, do qual saiu há quase cinco anos na sequência do Brexit, relataram esta terça-feira os meios de comunicação britânicos.



Reino Unido regressa ao programa Erasmus em 2027 EPA/ANDY RAIN

Londres poderá fazer este anúncio de regresso ao Erasmus já na quarta-feira, no âmbito do novo reinício ("reset") com a União Europeia regularmente referido pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, para dissipar as mágoas do Brexit, segundo o The Times, The Guardian e a BBC.

Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027, segundo estes meios de comunicação.

O Reino Unido saiu do Erasmus, no qual participava desde 1987, quando deixou a UE no início de 2021. Esta decisão provocou consternação entre os estudantes e os agentes do ensino superior no Reino Unido.

Um porta-voz limitou-se a dizer que o governo britânico não queria "comentar discussões em curso", mas a notícia foi rapidamente bem recebida por universidades britânicas e pelo terceiro partido político do país, os Liberais Democratas (pró-europeus), que veem nisso "um primeiro passo crucial" para uma relação mais estreita com a UE.