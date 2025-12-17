Reino Unido regressa ao programa Erasmus em 2027

Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027.
O Reino Unido prepara-se para reintegrar o programa europeu de intercâmbio universitário Erasmus, do qual saiu há quase cinco anos na sequência do Brexit, relataram esta terça-feira os meios de comunicação britânicos.
Reino Unido regressa ao programa Erasmus em 2027EPA/ANDY RAIN
Londres poderá fazer este anúncio de regresso ao Erasmus já na quarta-feira, no âmbito do novo reinício ("reset") com a União Europeia regularmente referido pelo primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer, para dissipar as mágoas do Brexit, segundo o The Times, The Guardian e a BBC.
Um acordo alcançado com Bruxelas abriu caminho à participação dos estudantes britânicos no programa a partir de janeiro de 2027, segundo estes meios de comunicação.
O Reino Unido saiu do Erasmus, no qual participava desde 1987, quando deixou a UE no início de 2021. Esta decisão provocou consternação entre os estudantes e os agentes do ensino superior no Reino Unido.
Um porta-voz limitou-se a dizer que o governo britânico não queria "comentar discussões em curso", mas a notícia foi rapidamente bem recebida por universidades britânicas e pelo terceiro partido político do país, os Liberais Democratas (pró-europeus), que veem nisso "um primeiro passo crucial" para uma relação mais estreita com a UE.
