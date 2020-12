O banco central do Reino Unido não sabe onde andam 50 mil milhões de libras (cerca de 55 mil milhões de euros) em notas. A descoberta foi feita por um relatório do parlamento divulgado na sexta-feira, que critica a "falta de curiosidade" do banco central em saber do paradeiro das notas. documento estima que existam, em notas, cerca de 70 mil milhões de libras a circular. No entanto, apenas um quarto desse montante está a ser gasto em lojas e outras compras. O restante não se sabe onde está, até porque as notas não são rastreáveis.Estas notas podem estar a ser guardadas pelas famílias em casa, como pés de meia privados, mas também pode estar a ser usados em negócios ilícios, alertam os parlamentares britânicos. Por isso, pedem ao banco central que investiguem onde anda esse dinheiro."Cinquenta mil milhões de libras estrelinas em notas estão guardados em algum lugar, mas o Banco de Inglaterra não sabe onde estão, quem as tem ou para quê - e não parece muito curioso", referiu a secretária do comité que assina o relatório e deputada Meg Hillier.O banco central justificou, através de um comunicado, que o papel do banco é fornecer as notas que a procura pública pede. "Os cidadãos não têm de explicar ao banco porque querem guardar notas em casa. Isso significa que as notas não estão perdidas."