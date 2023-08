Reino Unido: Mulher doa o útero à irmã mais nova

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foi um sucesso científico e ao mesmo tempo um gesto de amor fraternal. Uma mulher de 40 anos doou o seu útero à irmã para ela poder ser mãe. Foi o primeiro transplante do género feito no Reino Unido - sendo que esta técnica é muito recente, faz-se apenas desde os anos 2000 e só em alguns países do mundo (em Portugal ainda não se fez).







Os cirurgiões Richard Smith e Isabel Quiroga Womb Transplant UK

A recetora foi uma mulher de 34 anos, que mora em Inglaterra, e que nasceu sem útero. Tem uma síndrome rara chamada Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser - uma alteração congénita que afeta uma em cada cinco mil mulheres. O primeiro sinal desta condição é as adolescentes não terem menstruações. Apesar de nascerem sem útero, os ovários estão intactos e são capazes de produzir óvulos, o que possibilita tratamentos de fertilidade futuros.Já a dadora, com 40 anos, é mãe de dois filhos e como não desejava ter mais quis dar essa possibilidade à sua irmã. Parece que é mesmo isso que vai acontecer: seis meses depois da intervenção, a recetora já começou a ter menstruação e tenciona fazer uma fertilização in vitro até ao final do ano.O procedimento teve lugar num domingo, no passado mês de fevereiro, no Churchill Hospital em Oxford, no Reino Unido, e foi realizado por uma equipa de mais de 30 pessoas. Durou 9 horas e 20 minutos. "Foi um enorme sucesso, acabámos todos em lágrimas, contou Richard Smith, um dos principais cirurgiões da operação, à cadeia americana Sky News. Espera-se que o órgão dure no máximo cinco anos e depois terá de ser removido.Já está programado um segundo transplante de útero no Reino Unido para o outono e há mais pacientes em preparação para este tipo de procedimento. Outros países, como a Suécia ou os Estados Unidos, já realizaram procedimentos deste género dos quais resultaram nascimentos de bebés.