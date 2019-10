Falta de comida e regresso ao roaming. O que temem os portugueses no Reino Unido?

A 14 dias do Brexit, são muitos os portugueses que se estão a preparar para a saída com ou sem acordo.



Boris Johnson afirmou que o Reino Unido vai sair da União Europeia no dia 31 de outubro, com ou sem acordo. É exatamente essa opção que mais assusta António Arantes, analista de mercados de 26 anos, em Londres há já dois anos e meio. "A maior preocupação é o impacto que isso [saída sem acordo] possa ter no dia-a-dia. Fala-se na possibilidade de escassez de bens alimentares e outros produtos nos supermercados ou até mesmo medicamentos, visto que é um país que vive bastante de importações", aponta António à SÁBADO.





António Arantes

Raquel Marques está no país há menos tempo, tendo-se mudado para Londres para fazer um estágio INOV Contacto (tal como António). Para a jovem, o primeiro impacto de uma saída sem acordo está na palma das suas mãos: "Passo a pagar roaming se ligar para casa através de uma chamada normal." Depois, e tal como afirma António, surge o problema da escassez de bens. "Preocupam-me as notícias da falta de medicamentos ou de certos tipos de comida nas prateleira e do aumento dos custos correntes", confessa Raquel.



Joana Colaço e Gisela Val-de-Rã também se mudaram para o Reino Unido para fazer estágio INOV Contacto, mas não estão muito preocupadas com o seu futuro no país. "Diariamente acontece algo novo que só mesmo mais perto da data é que vou tomar medidas caso sejam necessárias", conta Joana, produtora de televisão, cujo plano é manter-se no país depois do estágio terminado. "Acho que tal como o país vai ter um período de adaptação, também muitos estrangeiros cá residentes, e mesmo os próprios britânicos, irão passar por um período de adaptação".





Joana Colaço

Já Gisela, designer gráfica, garante que se o Reino Unido não a quiser manter, outros desafios podem surgir. "Em último caso acho que me mudo para Berlim. Sempre quis viver na Alemanha", diz a jovem de 22 anos à SÁBADO. "Não faz sentido estar a suspender a minha vida quando o futuro é completamente impossível de prever."

Gisela Val-de-Rã

A conversa tabu

Se em Portugal os temas fraturantes se tornam automaticamente temas de conversa de café, de família ou até no trabalho, estes portugueses no Reino Unidos afirmam que o mesmo não se passa com o Brexit por lá. Apenas Raquel garante que é um tema frequente, mas que quando é discutido gera "uma certa revolta e tristeza pela degradação que o Brexit já causa ou pode vir a causar no país".

Raquel Marques

Já a experiência de Joana é completamente diferente. "De modo geral, as pessoas não falam muito sobre o Brexit, talvez porque não sabem o que as outras pessoas pensam. As poucas pessoas que comentam o assunto são todas contra e mesmo essas desenvolvem pouco o seu ponto de vista", aponta a produtora, que chegou até a viver com uma apoiante do Brexit. "A meu ver as pessoas não comentam para evitar discussões ou situações embaraçosas que possam criar mau ambiente no local de trabalho."





Ainda assim, e com muitos a expressaram a sua preocupação em relação a alguns sentimentos contra emigrantes, estes jovens portugueses não foram vítimas de nenhum tipo de discriminação até então. "Possivelmente isto é porque vivo em Londres, ou talvez por eu ser uma rapariga branca com pouco sotaque, que pouco ou nada se destaca fora da norma", justifica Gisela. "Mas no geral acho que o clima "anti-estrangeiros" já passou, agora o foco é muito mais no futuro económico do país."

Joana afirma que em Londres ainda não sentiu nada disto, mas que não pode garantir que seja assim no país inteiro. "Quando vivia no norte de Inglaterra sentia mais um clima hostil perante pessoas estrangeiras. Felizmente, nunca senti na pele este tipo de acontecimento, mas o máximo que presenciei foi pessoas a fazerem comentários maldosos perante pessoas estrangeiras", aponta a produtora de televisão.

Por enquanto, já todos fizeram as candidaturas ao "Pre Settlement Scheme", uma espécie de visto para europeus que estejam há menos de cinco anos no país, e garantem que todo o processo está a ser acompanhado de perto pelos seus empregadores.