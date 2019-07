As autoridades maltesas proibiram hoje a entrada nas suas águas territoriais do navio humanitário Alan Kurdi, com 65 migrantes a bordo, que continua a dirigir-se para Malta, após ter sido recusado pelas autoridades italianas.

Apesar do aviso, lançado por um porta-voz das Forças Armadas de Malta, o Alan Kurdi continua a deslocar-se rumo ao país insular no meio do Mediterrâneo. De acordo com o Twitter da Sea Eye, encontram-se três pessoas a precisar de cuidados médicos urgentes a bordo.

"Nós não podemos esperar até nos encontrarmos em estado de emergência. Devemos agora ver se os governos europeus apoiam a posição de Itália. As vidas humanas não são moedas de troca", comentou a Organização Não-Governamental (ONG) alemã Sea Eye, dona do navio, no Twitter.



