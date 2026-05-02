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02 de maio de 2026 às 18:57

Rei Carlos III inaugura a estação da guarda costeira e lança projeto espacial na sua visita às Bermudas

Neste sábado, o rei Carlos III inaugurou a nova estação da Guarda Costeira de Great Bay, na ilha de St. David’s e, lançou o "Projeto Nova" da Agência Espacial do Reino Unido.

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