À data dos acontecimentos, três dessas vítimas eram menores de idade, tendo entre 13 e 17 anos. O advogado de R. Kelly acusa as vítimas de serem "mentirosas" e nega todas as acusações. Devido às acusações de que o artista é alvo, os espetáculos de Kelly foram cancelados em 2018, enquanto ativistas proeminentes e artistas começaram a pedir um boicote ao cantor.



Em janeiro, a rede de TV Lifetime exibiu uma série de documentários em seis partes sobre as alegações de abuso de várias mulheres, um programa que levou a gravadora de longa data de Kelly, a RCA, de propriedade da Sony, a abandoná-lo. O cantor R. Kelly entregou-se às autoridades de Chicago, nos EUA, na noite desta sexta-feira. Este sábado R. Kelly enfrentou o juiz que estabeleceu a fiança em um milhão de dólares, cerca de 882 mil euros.



Mais de uma década depois de R. Kelly ter sido absolvido de acusações de pornografia infantil - após um julgamento no qual a suposta vítima menor de idade não testemunhou contra ele - as suspeitas de abuso sexual voltar a assombrar a imagem do cantor.O músico foi formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual agravado, nove dos quais contra menores, numa altura em que - devido ao movimento #MeToo - as vítimas estão mais disponíveis para testemunharem contra os agressores.