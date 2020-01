Quim Torra destituído após condenação por desobediência

põe em causa o seu cargo de presidente catalão já que o Estatuto de Autonomia da Catalunha prevê que

A Junta Eleitoral Central decidiu esta sexta-feira destituir Quim Torra do cargo de deputado autónomo da Catalunha e, por consequência, de presidente da Generalitat. A decisão surge após um recurso do PP, Ciudadanos e Vox, que se seguiu à condenação por desobediência de Torra.A decisão do órgão responsável pela transparência e neutralidade dos processos eleitoraiso chefe do Executivo tenha de ser também deputado. Foi decidido ainda retirar a imunidade de eurodeputado a Oriol Junqueras.A Junta Eleitoral decidiu "deixar sem efeito a credencial de deputado eleito do Parlamento da Catalunha pelo círculo eleitoral de Barcelona de Joaquim Torra", escreve o El País.A decisão foi tomada com sete votos a favor e seis contra, que consideram que não compete à administração eleitoral destituir Torra. A Junta Eleitoral é composta por oito magistrados do Supremo Tribunal eleitos por sorteio e cinco catedráticos nomeados pelos partidos com representação parlamentar.Segundo fontes jurídicas, citadas pelo jornal espanhol, a destituição de Quim Torra de presidente da Generalitat fica agora nas mãos do Parlamento da Catalunha , de maioria independentista.

Torra foi condenado no dia 19 de dezembro pelo Supremo a um ano e meio de interdição do exercício de cargos públicos e ao pagamento de 30 mil euros por desobediência por negar-se a retirar dos edifícios públicos um cartaz a favor dos políticos presos na sequência do processo independentista catalão.